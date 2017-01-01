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    Нацбанк спростив перевезення валюти через кордон

    • Сьогодні, 20:58
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    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    НБУ утричі збільшив термін дії підтверджуючих документів, необхідних для декларування готівкової валюти

    Національний банк України спростив порядок переміщення валюти через митний кордон.

    Про це повідомляє прес-служба регулятора з посиланням на постанову НБУ №24, яка набуває чинності з 23 березня.

    НБУ дозволив громадянам у разі декларування готівкової валюти понад 10 тисяч євро надавати для підтвердження джерел походження коштів не тільки квитанції про зняття грошей з рахунків у банках, але й квитанції про валютно-обмінні операції.

    Згідно з документом, також регулятор дозволив працівникам дипломатичної служби України, які повертаються в країну після завершення довготермінового відрядження, ввозити готівкову валюту в сумі понад 10 тисяч євро на підставі довідки відповідної дипломатичної установи.

    Також НБУ утричі збільшив термін дії підтверджуючих документів, необхідних для декларування готівкової валюти, з 30 до 90 календарних днів.

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