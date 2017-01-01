Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»

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Бронеавто «Козак-5» на навчаннях

«Козак-5» був представлений восени 2016 року

Національна гвардія України отримала на озброєння бронеавтомобіль «Козак-5».

Про це повідомляє Autoconsulting.com.ua.

Спецзагін «Вега» Нацгвардії вже апробував «Козак-5» на навчаннях.

Повна маса бронеавто - 10 т, довжина - 6,1 м, ширина - 2,3 м, висота по даху корпусу - 2,25 м. «Козак-5» має багато додаткового обвісу і кращі технічні параметри порівняно з «Козаком-1», а також адаптований до вимог військових. «Козак-5» оснащений броньованою вежею, з якої можна вести вогонь з автоматичної зброї.

Додамо, що «Козак-5» був представлений восени 2016 року. Крім виставки «Зброя та безпека», бронеавтомобіль особливо ніде не демонстрували. Проте він вже служить у спецзагоні «Вега», де, судячи з хреста на корпусі, виконує роль медавтомобіля.