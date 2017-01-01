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    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»

    • Сьогодні, 09:27
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    Бронеавто&nbsp;&laquo;Козак-5&raquo; на навчаннях
    Бронеавто «Козак-5» на навчаннях

    «Козак-5» був представлений восени 2016 року

    Національна гвардія України отримала на озброєння бронеавтомобіль «Козак-5».

    Про це повідомляє Autoconsulting.com.ua.

    Спецзагін «Вега» Нацгвардії вже апробував «Козак-5» на навчаннях.

    Повна маса бронеавто - 10 т, довжина - 6,1 м, ширина - 2,3 м, висота по даху корпусу - 2,25 м. «Козак-5» має багато додаткового обвісу і кращі технічні параметри порівняно з «Козаком-1», а також адаптований до вимог військових. «Козак-5» оснащений броньованою вежею, з якої можна вести вогонь з автоматичної зброї.

    Додамо, що «Козак-5» був представлений восени 2016 року. Крім виставки «Зброя та безпека», бронеавтомобіль особливо ніде не демонстрували. Проте він вже служить у спецзагоні «Вега», де, судячи з хреста на корпусі, виконує роль медавтомобіля. 

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    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»
    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»
    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»
    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»
    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»
    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»
    Нацгвардію озброїли броньованим авто «Козак-5»

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