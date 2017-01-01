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    Нацгвардію відправили до Чорнобильської зони

    • Сьогодні, 13:02
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    Нацгвардія України
    Нацгвардія України

    Нацгвардія направила понад 70 військових до Чорнобильської зони

    Протягом двох місяців понад 70 гвардійців Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України спільно з працівниками Національної поліції в посиленому режимі нестимуть службу на кордоні Чорнобильської зони відчуження.

    Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

    Зазначено, що в день відправлення на плацу військової частини бригади перевіряли особовий склад і техніку, що задіюватимуться на виконанні службово-бойової задачі.

    «На прохання ГУНП ми надаємо допомогу нашим колегам у несенні служби в зоні відчуження. Основною метою виконання поставленої задачі є виявлення та протидія незаконному переміщенню громадян через державний кордон, незаконному вивезенню металобрухту, видобутку бурштину, проникненню на територію зони відчуження сторонніх осіб», - зазначив заступник начальника Північного Київського територіального управління НГУ з охорони громадського порядку Вадим Бідненко.

    По завершенню перевірки наряди на техніці вишикувалися в колону та вирушили до місця виконання задачі.

    Нацгвардія
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