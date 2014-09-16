Націоналісти влаштували автопробіг до маєтку Порошенка (оновлено)

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Фото: Артем Худолєєв / «Главком» Одна з автівок, що беруть участь в заході

Національний Корпус, Легіон «Свободи», національно-визвольний рух «Правий сектор», громадський рух «С14» хочуть від президента підписання закону про амністію

Національний Корпус, Легіон «Свободи», національно-визвольний рух «Правий сектор», громадський рух «С14», ветеранські організації та громадські активісти ініціювали проведення автопробігу до маєтку Петра Порошенка в Козині під Києвом з вимогою підписати закон про амністію для бійців АТО. Про це інформує прес-служба Київської міської організації ВО «Свобода».

Як повідомляє «Главком», близько полудня у суботу на Контрактовій площі зібралися близько 50 автівок для участі у цьому автопробігу.

«Згідно нашої інформації, єдиною причиною чому Порошенко зволікає з підписанням – є вимога таємного протоколу Мінських домовленостей, де було обіцяно, що амністія бійців АТО може відбутися лише разом із сепаратистами та убивцями. Недопустимо порівнювати українських солдатів та сепарських убивць! Суспільство неодноразово демонструвало актуальність цього закону. Закон №4255 «Про амністію в 2016 році» з окремими пунктами щодо українських солдатів був проголосований Верховною Радою України 22 грудня 2016 року. 24 березня закон підписаний Головою Верховної Ради України та направлений Президенту України. Порошенко порушує визначений Конституцією термін та досі зволікає із підписанням», - йдеться у повідомленні київської «Свободи».

Там також зазначили, що умови проголосованої Радою амністії не передбачають звільнення від відповідальності винних у особливо тяжких та частини тяжких злочинах.

«Під неї (амністію – ред.) не потраплять кати з «Беркуту», які обзавелися посвідченнями учасника бойових дій та проходять у справі розстрілу Майдану. Амністія дозволить суттєво зменшити градус соціального напруження та звільнити від умовних та реальних строків ув'язнення близько тисячі учасників війни з Росією», - пояснили у «Свободі».

Перед початком автопробігу представники організацій, ще беруть участь в автопробігу, підписали відповідне звернення до президента Порошенка.

Близько 13 години учасники акції рушили автоколоною до маєтку Порошенка. Кількість учасників акції у порівнянні з полуднем подвоїлася. До президента виїхали близько сотні автівок.