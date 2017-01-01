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    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає

    • Сьогодні, 10:50
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    Фото: REUTERS

    В період з 8 по 14 травня Київ буде заповнений єврогостями вщерть

    У Києві напередодні проведення пісенного конкурсу «Євробачення» практично зникли вільні місця в хостелах та готелях, які розташовані близько до центру міста. Про це стало відомо з дослідження ринку відповідних послуг, яке провів блогер Сергій Запорожський.

    За його даними, один з найпопулярніших сервісів для бронювання номерів та хостелів «Букінг» показує, що в період з 8 по 14 травня Київ буде заповнений єврогостями вщерть. Сервіс показує, що активне бронювання номерів у столиці спостерігалося ще за декілька тижнів до початку конкурсу.

    Пісенний конкурс «Євробачення-2017» буде 62-м щорічним конкурсом. Він проходитиме в Києві з 7 по 13 травня після перемоги Джамали на 61-му конкурсі «Євробачення» в Стокгольмі з піснею «1944». Конкурс проходитиме в Україні вдруге після 2005 року. У конкурсі візьмуть участь 42 учасники.

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    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    «Нацистська хунта» не злякала: вільних місць в готелях Києва напередодні Євробачення вже немає
    Фото: Сергей Запорожский / Facebook

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