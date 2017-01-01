Нацполіція: для охорони громадського порядку використовуватимуть гелікоптер

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Фото: Нацполіція У поліції показали гелікоптер.

Правоохоронці використовуватимуть спеціально укомплектовані автомобілі й гелікоптер

Вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер. Про це 7 травня 2017 року заявив заступник керівника Національної поліції України Костянтин Бушуєв, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зокрема зазначено, що для забезпечення безпеки та правопорядку поліція використовуватиме два автомобілі, які укомплектовані сучасною технікою, а третій автомобіль використовуватимуть нацгвардійці. Ці автомобілі мають фіксувати і передавати інформацію в режимі онлайн до ситуаційних центрів поліції.

За словами Бушуєва, під час проведення масових заходів ситуаційні автомобілі розміщуватимуться неподалік масового скупчення громадян, що дозволить досконало володіти обстановкою та миттєво реагувати на будь-які події.