Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки

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Бійці спецпідрозділу несли службу виключно в нічний час

У Донецькій області бійці спецпідрозділу КОРД, які несли посилену службу в Авдіївці, повертаються до місця постійної дислокації.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції України.

«Бійці спецпідрозділу несли службу виключно в нічний час. Вони патрулювали вулиці, щоб не тільки запобігти фактам мародерства та інших правопорушень, а й миттєво прийти на допомогу людям у разі необхідності», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в поліції, за час чергування допомога КОРДу у евакуації жителів не знадобилася, оскільки така евакуація не проводилася.

Нагадаємо, сили КОРД були введені у Авдіївку для забезпечення правопорядку і надання допомоги мирним жителям в ніч на 27 лютого, коли місто перебувало без електропостачання.