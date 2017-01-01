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    Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки

    • Сьогодні, 02:30
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    Бійці спецпідрозділу несли службу виключно в нічний час

    У Донецькій області бійці спецпідрозділу КОРД, які несли посилену службу в Авдіївці, повертаються до місця постійної дислокації.

    Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції України.

    «Бійці спецпідрозділу несли службу виключно в нічний час. Вони патрулювали вулиці, щоб не тільки запобігти фактам мародерства та інших правопорушень, а й миттєво прийти на допомогу людям у разі необхідності», – йдеться в повідомленні. 

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    Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки
    Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки
    Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки
    Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки
    Нацполіція виводить спецназ КОРД з Авдіївки

    Як відзначили в поліції, за час чергування допомога КОРДу у евакуації жителів не знадобилася, оскільки така евакуація не проводилася. 

    Нагадаємо, сили КОРД були введені у Авдіївку для забезпечення правопорядку і надання допомоги мирним жителям в ніч на 27 лютого, коли місто перебувало без електропостачання. 

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