Надбудову на Будинку профспілок демонтували попри те, що будівля не перебуває на балансі міста

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Мер Києва зауважив, що місто звернулося до суду з вимогою демонтажу незаконно побудованих двох поверхів

Столична влада демонтувала незаконну надбудову на Будинку профспілок попри те, що це приміщення не перебуває на балансі міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він нагадав, що у червні 2014 року розпочалося зведення двох поверхів на будівлі київських профспілок площею 800 квадратних метрів. «Це будівництво виконувалося забудовником «Буд Жив-Пром» і було абсолютно незаконним. Були відсутні містобудівні умови і обмеження, а також інші необхідні документи», - сказав Кличко.

Мер зауважив, що місто звернулося до суду з вимогою демонтажу незаконно побудованих двох поверхів. «Ми виграли всі судові позову в усіх інстанціях. Після чого виконавча служба запропонувала забудовнику здійснити добровільний демонтаж. Але забудовник безвідповідально поставився до цього і просто відмовився. Тому силами наших комунальних служб ми демонтували незаконну надбудову», - додав Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що Будинок профспілок не знаходиться на балансі міста, однак столична влада не може залишатися осторонь від подібних дій, розуміючи свою відповідальність за те, що відбувається в місті.