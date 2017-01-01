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    «Нафтогаз» перерахує до бюджету понад 13 млрд грн дивідендів

    • Сьогодні, 16:08
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    <p>НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo;</p>

    НАК «Нафтогаз України»

    11,9 млрд грн буде направлено на розвиток компанії

    Кабінет міністрів України погодив виплату Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» дивідендів за 2016 рік обсягом 13,26 млрд грн (50% чистого прибутку) до кінця червня поточного року.

    Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

    Згідно з документом, ще 11,938 млрд грн буде направлено на розвиток компанії (45% чистого прибутку), 1,326 млрд грн - на формування резервного капіталу (5% чистого прибутку).

    Крім цього, Кабмін затвердив звіт «Нафтогазу України», звіти наглядової ради та правління компанії за 2016 рік. Також уряд визнав «умовно задовільною» роботу наглядової ради та правління НАК в 2016 році.

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