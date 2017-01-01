«Нафтогаз» перерахує до бюджету понад 13 млрд грн дивідендів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НАК «Нафтогаз України»

11,9 млрд грн буде направлено на розвиток компанії

Кабінет міністрів України погодив виплату Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» дивідендів за 2016 рік обсягом 13,26 млрд грн (50% чистого прибутку) до кінця червня поточного року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Згідно з документом, ще 11,938 млрд грн буде направлено на розвиток компанії (45% чистого прибутку), 1,326 млрд грн - на формування резервного капіталу (5% чистого прибутку).

Крім цього, Кабмін затвердив звіт «Нафтогазу України», звіти наглядової ради та правління компанії за 2016 рік. Також уряд визнав «умовно задовільною» роботу наглядової ради та правління НАК в 2016 році.