«Нафтогаз» підписав меморандум з двома європейськими трейдерами

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Нафтогаз, Укртрансгаз, Snam та Eustream підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо можливостей співпраці в ГТС України

НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Меморандум підписали в присутності Міністра енергетики та вугільної промисловості України І. Насалика, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій М.А. Каньєте та Міністра економічного розвитку Італії К. Календи.

Серед іншого, документ має на меті довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу Україною відповідно до стандартів європейських ринків, безпечного й ефективного використання ГТС України, а також прозорого та недискримінаційного доступу до неї третіх сторін згідно із чинним законодавством.

В межах Меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання та посилення газотранспортної системи України, щоб зробити її більш ефективною, сучасною та конкурентоспроможною.

Україна здійснює відокремлення функції оператора газотранспортної системи від Нафтогазу, державного вертикально-інтегрованого холднингу, та висловила зацікавленість у співпраці з досвідченими західними операторами ГТС щодо використання національної газотранспортної системи відповідно до Закону України «Про ринок природного газу».

Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність та безпеку постачання на газовому ринку як України, так і ЄС, що цілком відповідає Стратегії енергетичної безпеки ЄС.