Напередодні Нового року Лещенко зробив своїй дівчині-ді-джею пропозицію

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Пропозицію нардеп зробив у Римі

Анастасія Топольська сказала «так»

Напередодні Нового року народний депутат від БПП та ді-джей Анастасія Топольська вирішили одружитися.

Про це стало відомо з поста дівчини в Фейсбуці.

«Я сказала «так». І хай цей чарівний та важливий день задасть тон всьому 2017-му», - прокоментувала Анастасія фото обручки, зазначивши також і локацію – Рим.

Нагадаємо, Генпрокуратура розслідує справу про «незаконне збагачення» народного депутата Сергія Лещенка. Суд надав доступ слідству до рахунків нардепа та його матері.

Нагадаємо, що у вересні Національне антикорупційне бюро України не знайшло ознак кримінального правопорушення у придбанні квартири Сергієм Лещенком.

«Питання може викликати законність отриманих для придбання житла коштів Сергія Лещенка», – зазначало НАБУ та водночас уточнювало: перевірка інформації про доходи Лещенка з 1998 року показала, що народний депутат міг накопичити достатньо коштів для придбання житла.

Директор НАБУ Артем Ситник тоді розкрив деякі деталі: «Джерелами походження коштів у сумі 7 млн 550 тис. грн були: 3 млн 770 тис. грн – позика від Олени Притули, $77 тис., що еквівалентно 1 мільйону 998 тис. – знято з депозитів на ім'я матері Лещенка Тетяни Яківни, 150 тис. – від цивільної дружини Топольської і решта – 1 млн 780 тис. грн є особистими заощадженнями Лещенка», – уточнив керівник правоохоронного органа.