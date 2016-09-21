У новорічну ніч нардеп Пашинський прострелив ногу чоловіку

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Народний депутат Сергій Пашинський

Людина, яку Пашинський вважає нетверезим агресивним нападником, знаходиться у лікарні. Поліція розбирається у інциденті

Ввечері, 31 грудня, в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, в результаті якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

«Вечір перед Новим Роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро, - написав сам Пашинський у своєму Фейсбуці. - Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі. Я вирішив вийти з машини, щоб звернути увагу людей, що були поруч з машиною, на небезпеку, на яку вони наражають інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби. Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу».

«Ми перев’язали йому рану, відразу викликали швидку та поліцію. Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається що це було...», - додав нардеп.

За даними поліції, інцидент стався 31 грудня близько 17-ї години.

В одному з сіл Васильківщини автівка нардепа звернула на неосвітлену частину дороги, посередині якої був залишений мікроавтобус без габаритних вогнів і водій ледве зміг уникнути зіткнення. Депутат вийшов з салону автомобіля, аби з’ясувати у чому справа. На зауваження та прохання переставити машину, один з двох невідомих чоловіків у стані алкогольного сп’яніння почав рухатися зі скляною пляшкою та погрозами вбивства. Нардеп з власної зброї зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило хулігана – він пляшкою вдарив по голові і збив з ніг депутата. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Після чого народний депутат надав пораненому невідкладну медичну допомогу, викликав швидку та наряд поліції. 38-річному жителю Васильківщини надано медичну допомогу.

Наразі всі учасники події встановлені, поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту.