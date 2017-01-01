Продуктивність праці НАБУ: винними у корупції за рік визнано 11 осіб (документ)

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Слідчі Антикорупційного бюро зареєстрували 696 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення

З кінця 2015 року до кінця січня 2017 року суди винесли 12 обвинувальних вироків стосовно 11 осіб, які набули законної сили щодо вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро.

Про це зазначено у відповіді НАБУ на інформаційний запит «Главкома».

За вказаний період часу Антикорупційне бюро зареєструвало 696 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення; завело 26 карних справ, з яких 4 кримінальні провадження; 5 осіб-фігурантів перебувають у розшуку.

Проти 69 осіб антикорупційне відомство склало обвинувальні акти.

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На сайті НАБУ конкретизується, що збитки від злочинів, які вони розслідують, становлять 83 млрд. грн.

Як відомо, Державний бюджет на 2017 рік передбачає збільшення фінансування Національного антикорупційного бюро порівняно з 2016 роком на 58,3% до 773,6 млн грн.