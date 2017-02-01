Нардеп оприлюднив трудовий договір керівника «Укрзалізниці» Балчуна

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Депутат стверджує, що Войцех Балчун 48 днів був відсутній на роботі без поважних причин

Народний депутат Віталій Купрій опублікував копію контракту Міністерства інфраструктури і глави «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна.

Купрій зазначив, що громадськість має знати, за що платить польському менеджеру 21 тис. грн на день (462 тис. грн на місяць), і назвав його неробою.

«На прохання журналістів вирішив оприлюднити контракт Міністерства інфраструктури України з паном Балчуном. Вважаю, що громадськість повинна знати, за що ми платимо 21 тис. гривень за день цього нероби!» – написав Купрій.

У коментарі виданню «Українська правда» він додав, що отримав документи від своїх джерел у Кабінеті міністрів.

Депутат наголосив, що написав заяву до поліції через те, що Балчун нібито порушив умови контракту. Зокрема, він 48 днів був відсутній на роботі без поважних причин.

«За моїми даними, Балчун 48 днів був відсутній на роботі. Мільйон завданих збитків», – сказав Купрій.

При цьому в документі зазначено, що його може бути звільнено у разі одноразового грубого порушення, яке завдало «Укрзалізниці» збитків у розмірі 20 млн грн, а також відсутності більше трьох разів на засіданнях правління компанії без поважних причин. Крім того, його можуть звільнити за невиконання фінансового плану на 25%.

Як відомо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян передав Національному антикорупційному бюро і СБУ документи щодо корупції в «Укрзалізниці». Його радник Ігор Моляр зазначив, що в цих документах багато цікавого.

Джерело: NewsOne