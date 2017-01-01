Нардеп просить НАБУ перевірити на корупцію кандидата в начальники Київської митниці

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Сергій Тупальский Фото: apostrophe.ua

Враховуючи неодноразові повідомлення в ЗМІ про корупцію на Київській митниці, народний депутат звернувся в Національне антикорупційне бюро з щодо проведення перевірки діяльності Сергія Тупальського

Сергій Тупальский має намір взяти участь у конкурсі на посаду начальника Київської митниці. Серйозні застереження щодо цього на своїй сторінці в Facebook висловив народний депутат України Ігор Артюшенко.

«Є такий персонаж - начальник митного посту «Столичний» Сергій Тупальский. І молодий, і освічений, і перспективний. Тому і начальником митного посту призначили. І у його брата бізнес після цього різко в гору пішов. Звичайно, цей бізнес працює на тому ж самому митному посту», - зазначив депутат.

Артюшенко також додав, що і у дружини Тупальського «відразу з'явилися і нова квартира, і земелька, і будинок, і нова машина, і $70000 готівкою».

Враховуючи неодноразові повідомлення в ЗМІ про корупцію на Київській митниці, народний депутат звернувся в Національне антикорупційне бюро з щодо проведення перевірки діяльності Сергія Тупальського.

Текст звернення він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережах. «Йому удачі в конкурсі бажати не буду. А побажаю удачі НАБУ», - підкреслив Артюшенко.

Депутат, зокрема, просить Антикорупційне бюро дати відповіді на наступні питання: чи відповідає дійсності оприлюднена раніше інформація про компанію ТОВ «Тріумф-СВ», планується перевірка цієї компанії з виявлення і встановлення ознак злочину, передбаченого ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків і зборів), ст. 366 КК України (службова підробка).

Джерело: Українські новини