Нардеп просить розслідувати корупцію в «Нафтогазі» на мільярди гривень

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Народний депутат Юрій Чижмарь

Згідно з депутатським зверненням, в «Нафтогазі» штучно створювали «дисбаланс газу»

Народний депутат Юрій Чижмарь заявив, що посадові особи НАК «Нафтогаз» призводять до банкрутства підприємства системи теплокомуненерго та ухилення від сплати податків на декілька мільярдів гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Чиновники, говорячи про боротьбу з корупцією в газовому секторі, чомусь забувають про НАК «Нафтогаз України», який складає основу корупції в цій галузі. Сьогодні звернувся до СБУ, НАБУ, МВС і ГПУ про вчинення посадовими особами НАК «Нафтогаз України» злочинних дій, які призводять до банкрутства підприємств системи теплоеомуненерго та ухилення від сплати податків на кілька мільярдів гривень», - написав депутат і опублікував текст звернення.

Згідно з документом, «Нафтогаз» неодноразово під час опалювального сезону відмовлявся оформляти документи про постачання газу підприємствам ТКЕ, хоча по факту не міг його зупинити. Це штучно створювало в газовій системі «дисбаланс газу» і призводило до появи в бухгалтерських розрахунках витрат на балансування системи.

«Фактично постачання газу підприємствам ТКЕ діями НАК штучно підміняється послугою балансування газу в ГТС України», - зазначив депутат.

Він зазначив, що коли ціна газу для ТКЕ становила 5930 грн, то з вартістю балансування тисяча кубометрів газу обходилася вже в 19 тис. грн.

Нагадаємо, на тлі зростання тарифів на газ для населення у Верховній Раді вимагають провести незалежний аудит НАК «Нафтогаз України».