Нардеп-учасник блокади у Бахмуті побив на блокпосту працівника поліції

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Рух на залізничному переїзді у Бахмуті блокується

За повідомленням правоохоронців, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою

Народний депутат, який бере участь у блокаді залізниці у Бахмуті, побив на блокпосту працівника поліції. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.

Встановлено, що у суботу 4 лютого на блокпості був зупинений автомобіль з вісьмома громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС.

У поліції відзначили, що у рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці для припинення трафіку нелегальної зброї та її витоку у мирні області України.

«Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу», - повідомили у поліції.

Окрім того, за повідомленням правоохоронців, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських та виказував наміри відібрати у них зброю у разі здійснення перевірок цього автомобілю на інших блокпостах.

Зазначається, що співробітник Бахмутського відділу поліції госпіталізований із забоєм грудної клітини.

«Вказаний факт зареєстрований до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка», - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 2 лютого близько 50 озброєних людей у камуфляжі перекрили рух на залізничному переїзді у Бахмуті.