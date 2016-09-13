Нардеп від «Народного фронту» звинуватив генсека Ради Європи у співпраці з РФ
- Сьогодні, 05:44
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Нардеп заявив, що прихильники Росії в ПАРЄ «не в змозі подолати опір, який створила українська делегація»Генеральний серетар Ради Європи Турбйорн Ягланд відкрито співпрацює з російською владою.
Про це заявив народний депутат, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвінський, передає «5 канал».
«Він дійсно співпрацює з російськими найманцями і з російською владою. Він це робить відверто, відкрито і ми на це реагуємо. Безумовно, тут в цьому залі є багато людей, які відчувають себе частиною Російської Федерації, незважаючи на те, що мають паспорта Швейцарії, Голландії чи іншої країни», - сказав Логвинський.
Він підкреслив, що у «будь-якому випадку вони будуть не в змозі подолати той опір, який створила українська делегація».