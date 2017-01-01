Нардепи прийняли закон про інклюзивну освіту

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Парламентарі внесли зміни про проекту закону про внесення змін до закону «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

Народні депутати прийняли законопроект запровадження інклюзивної освіти. За відповідний законопроект проголосувало 297 парламентарів.

Йдеться про внесення змін до проекту закону про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (№6437).

Документом, зокрема, передбачається: