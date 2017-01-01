Нардепи прийняли закон про інклюзивну освіту
- Сьогодні, 11:02
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Парламентарі внесли зміни про проекту закону про внесення змін до закону «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг
Народні депутати прийняли законопроект запровадження інклюзивної освіти. За відповідний законопроект проголосувало 297 парламентарів.
Йдеться про внесення змін до проекту закону про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (№6437).
Документом, зокрема, передбачається:
- закріпити право на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надати їм можливість здобувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від «встановлення інвалідності»;
- запровадити дистанційну та індивідуальну форми навчання;
- визначити поняття «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне навчання»;
- надати можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створити для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах.