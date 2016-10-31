Насалик розповів, як бойовики на Донбасі створили екологічну проблему
- Сьогодні, 07:39
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Терористи Донбасу знову поставили питання про націоналізацію решти підприємств
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик стверджує, що терористи на Донбасі створили екологічну проблему.
Про це він заявив у ефірі програми «Лівий берег» з Сонею Кошкіною на 24 Каналі.
«На Донбасі спостерігається така ситуація: деякі шахти перереєструвалися та працюють, а були й такі шахти, які націоналізували на тому боці. Знаєте, що з тими шахтами сталося – вони сьогодні не працюють і їх порізано на металолом, а також вивезено до Росії. Крім того, вони сьогодні створили екологічну проблему, тому що йде затоплення на території України. Це величезна екологічна ситуація», – зауважив міністр.
Також посадовець додав, що сьогодні терористи Донбасу знову поставили питання про націоналізацію решти підприємств.
«Я впевнений, що від них також там нічого не залишиться», – підкреслив Ігор Насалик.