Насалик заспокоює: Україна забезпечена енергоресурсами

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Ігор Насалик

Україна може спати спокійно без жодних зауважень, - Насалик

Енергосистема України забезпечена ресурсами і готова до роботи за будь-яких температур. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Ми забезпечені ресурсами, готові до різних температурних режимів. Україна може спати спокійно без жодних зауважень», - сказав міністр.

Як повідомлялось,з 1 січня 2017 роки підвищиться оптова ціна для реалізації населенню окупованого Криму і міста Севастополя до 1798,2 руб за 1000 «кубів» газу (без ПДВ). Окупований Крим також страждає від перебоїв з електрикою. Так званий енергоміст – пропагандистський проект. Кримська «влада» намагалася вирішити проблему за рахунок посиленої експлуатації ТЕЦ і мобільних генераторів МНС. Грубо кажучи, вони палили газ у величезних обсягах. Електрику, що надходила, списували на «енергоміст». У результаті до весни цього року півострів почав відчувати дефіцит природного газу. «Влада» вимушено визнала перспективу енергетичного голоду й заздалегідь попередила населення, що зима буде непростою.