Насіров збрехав, що не має нерухомості в Лондоні, – Шабунін

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Уже в електронній декларації, яку чиновники заповнювали восени 2016 року, очільник ДФС вказав про володіння певною нерухомістю

Очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, за свідченнями Центру протидії корупції, позаминулого року приховав у своїй декларації, що володіє двома квартирами у Лондоні.

Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Роман Насіров у прямому ефірі програми Шустера півтора року тому збрехав про те, що немає жодної нерухомості в Лондоні. У своїй декларації за позаминулий рік Насіров зазначив, що не володіє відповідною нерухомістю, проте журналісти знайшли інформацію, яка підтверджує протилежне», – наголосив Віталій Шабунін.

Уже в електронній декларації, яку чиновники заповнювали восени 2016 року, очільник ДФС вказав про володіння певною нерухомістю.

«У електронній декларації він зазначив про володіння компанією, факт чого підтверджує, що пан Насіров володіє цими квартирами у Лондоні. Чи набута ця нерухомість злочинним шляхом – це вже інше питання, адже він міг заробити гроші, працюючи в бізнесі. Але чому тоді від самого початку він приховував ці квартири? Не зовсім красиво, коли голова Державної фіскальної служби не декларує квартири в Лондоні, щонайменше це неетично», – зауважує Шабунін.

Він додає, що нерухомість буласпецифічно зареєстрована, щоб був шанс її не декларувати. В Україні такої можливості немає, а от в Британії є.