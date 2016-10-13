Наступного тижня в ПАРЄ буде заслухано доповідь про ситуацію в Україні

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Ар’єв готує доповіді для представлення на сесії ПАРЄ, яка проходитиме з 23-27 січня в Брюсселі

Наступного тижня на сесії ПАРЄ буде заслухано доповідь Моніторингового Комітету про ситуацію в Україні.

Про це повідомив нардеп і Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв.

Він розповів, що готує доповіді для представлення на сесії ПАРЄ, яка проходитиме з 23-27 січня в Брюсселі.

«Найголовніше, що на сесії буде заслухано доповідь Моніторингового Комітету ПАРЄ про ситуацію в Україні. Я також в своїй доповіді, в частині, що стосується України, розповім про ситуацію на окупованих територіях, зокрема, в Криму, ситуацію з кримськотатарськими ЗМІ та Миколою Семеною, Анною Андрієвською, Романом Сущенком, який звинувачується в шпіонажі. В проекті резолюції ПАРЄ міститься заклик всіх їх звільнити,» – розповів Ар’єв.

Він також зауважив, що російські «друзі» спробують атакувати Україну і намагатимуться змінити доповідь в бік викривлення реальності.

«Тому, з України буде присутня велика делегація, для того, щоб напрацювати з усіма членами Моніторингового комітету доповідь про ситуацію в Україні,» – сказав депутат.

«В рамках сесії, за ініціативи БПП, ми покажемо фільм про дітей з тимчасово окупованих територій, буде дискусія навколо гуманітарної ситуації на Донбасі, а також пройдуть круглі столи по Криму,» – відзначив Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.