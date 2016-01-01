Наташа Корольова через суд домагатиметься дозволу на в'їзд в Україну

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Російська співачка вирішила попіаритись на забороні в'їзду до України

Російська співачка Наташа Корольова подала позов до суду із проханням скасувати рішення Служби безпеки України про заборону їй в'їжджати на територію України. Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

«На розгляді в Окружному адміністративному суді міста Києва перебуває позов від громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, яка просить визнати протиправним та скасувати рішення Служби безпеки України про заборону їй в’їжджати на територію України терміном на 5 років. Суд відкрив провадження у даній справі та призначив судове засідання на 16 березня 2017 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 жовтня Служба безпеки України заборонила на 5 років в’їзд на територію України для громадянки Російської Федерації Наталії Поривай, відомої як Наталя Корольова.

Джерело: УНН