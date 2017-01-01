НАТО більше 700 разів висилало винищувачі через літаки РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ Винищувачі НАТО у 2016 році близько 780 разів по тривозі піднімалися в повітря.

Торік вони здійснили рекордну кількість вильотів

Винищувачі НАТО у 2016 році близько 780 разів по тривозі піднімалися в повітря з військових баз в Європі для візуальної ідентифікації та супроводу літаків повітряно-космічних сил РФ. Це рекордна кількість подібних інцидентів з часів холодної війни, заявив представник командування авіабази ВПС США в Німеччині Рамштайн (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) німецьким ЗМІ.

Вказано, що ще близько 90 подібних вильотів було здійснено через бойові літаки інших держав, пасажирських лайнерів або транспортних крилатих машин, які не відразу вдалося впізнати на екранах радарів.

При цьому в 2015 році кількість вильотів в зв'язку з виявленням російських винищувачів була майже вдвічі меншою - 410, зазначив співрозмовник.

З моменту анексії Криму країни Балтії не раз заявляли про свою уразливість перед агресивною політикою Росії. У зв'язку з цим НАТО посилила патрулювання повітряного простору своїх балтійських союзників.

Джерело: Deutsche Welle