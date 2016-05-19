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    НАТО загальмувало переговори з Україною щодо системи протиракетної оборони, - ЗМІ

    • Сьогодні, 03:56
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    Гальмування переговорів пояснюють можливою надмірною реакцією РФ

    НАТО відклало плани щодо зустрічі з українською владою для переговорів з використання системи протиракетної оборони в Європі.

    Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на джерела в НАТО.

    Гальмування переговорів пояснюють можливою надмірною реакцією РФ. Деякі дипломати заявили, що обережний підхід до обговорення ПРО з Україною має сенс, якщо альянс хоче уникнути подальшого підриву відносин із Росією. Але інші союзники побоюються, що альянс ризикує, проявляючи нерішучість у допомозі такому партнеру як Україна.

    Джерело в НАТО говорить, що це рішення не перекриває майбутніх дискусій з Україною, однак альянс «обережно рухається» у цьому питанні.

    Представники НАТО хотіли обговорити з українським урядом можливий розвиток подій, що можуть статися при використанні системи ППО в Європі. Серед них, зокрема, можливість падіння на українській території ракети-перехоплювача і її уламків. 

    Джерело: ТСН

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