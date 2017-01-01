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    Навального у Москві перетворили на «Шрека»

    • Сьогодні, 18:39
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    <span>Фото: TWITTER/KIRA_YARMYSH</span>
    Фото: TWITTER/KIRA_YARMYSH

    Невідомий чоловік бризнув політику в обличчя зеленкою і втік

    Невідомі напали в Москві на опозиціонера Олексія Навального і плеснули йому в обличчя зеленкою.

    Про це повідомляє ВВС.

    Лікарі швидкої допомоги відвезли політика в лікарню.

    За словами прес-секретаря політика Кіри Ярмиш, Навальний мав виступити на заході під назвою Global Event Forum.

    Біля машини на нього чекав якийсь чоловік. Він без пояснень бризнув політику в обличчя зеленкою і втік.

    Зеленка потрапила Навальному не тільки на обличчя, але і в око. У зв'язку з цим політику викликали швидку допомогу.

     

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