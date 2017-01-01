Навального у Москві перетворили на «Шрека»

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Фото: TWITTER/KIRA_YARMYSH

Невідомий чоловік бризнув політику в обличчя зеленкою і втік

Невідомі напали в Москві на опозиціонера Олексія Навального і плеснули йому в обличчя зеленкою.

Про це повідомляє ВВС.

Лікарі швидкої допомоги відвезли політика в лікарню.

За словами прес-секретаря політика Кіри Ярмиш, Навальний мав виступити на заході під назвою Global Event Forum.

Біля машини на нього чекав якийсь чоловік. Він без пояснень бризнув політику в обличчя зеленкою і втік.

Зеленка потрапила Навальному не тільки на обличчя, але і в око. У зв'язку з цим політику викликали швидку допомогу.