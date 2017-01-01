Навчання країн НАТО розпочалися в Естонії

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Фото: РБК Військові навчання «Весняний шторм – 2017».

В Естонії почалися найбільші для країни військові навчання «Весняний шторм – 2017»

В Естонії стартували найбільші для країни військові навчання «Весняний шторм – 2017» за участю військовослужбовців держави і країн – союзників НАТО. Про це повідомляється на сайті міноборони Естонії.

У міноборони Естонії також зазначили, що у навчаннях, які проходять переважно на півночі і північному сході країни, візьме участь загалом майже 9 тис. осіб, при цьому понад 2 тис. – іноземні військовослужбовці.

Серед країн-учасників: США, Великобританія, Франція, Данія, Канада, Німеччина, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Україна і Грузія.

Планується, що «Весняний шторм» триватиме більше двох тижнів і завершиться 25 травня.