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    Навчання країн НАТО розпочалися в Естонії

    • Сьогодні, 13:28
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    Військові навчання &laquo;Весняний шторм&nbsp;&ndash; 2017&raquo;.
    Фото: РБК
    Військові навчання «Весняний шторм – 2017».

    В Естонії почалися найбільші для країни військові навчання «Весняний шторм – 2017»

    В Естонії стартували найбільші для країни військові навчання «Весняний шторм – 2017» за участю військовослужбовців держави і країн – союзників НАТО. Про це повідомляється на сайті міноборони Естонії.

    У міноборони Естонії також зазначили, що у навчаннях, які проходять переважно на півночі і північному сході країни, візьме участь загалом майже 9 тис. осіб, при цьому понад 2 тис. – іноземні військовослужбовці.

    Серед країн-учасників: США, Великобританія, Франція, Данія, Канада, Німеччина, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Україна і Грузія.

    Планується, що «Весняний шторм» триватиме більше двох тижнів і завершиться 25 травня.

    Польща США Німеччина НАТО Великобританія Франція Естонія військові навчання Україна
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