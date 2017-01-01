Найбільший авіаперевізник Італії запустить новий рейс з України

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Літак компанії Alitalia

Рейс Київ-Рим запустять в травні

Авіакомпанія Alitalia з другого травня почне виконувати щоденні рейси між Києвом і Римом. На маршруті будуть використовувати літак Airbus A320 з двокласним компонуванням салону (бізнес і економ).

У компанії повідомили, що відправлення з Києва (Жуляни) передбачено о 5 годині ранку, прибуття в Рим – о 6:55. Зворотний виліт – о 23:00 і приліт в Україну о 2:50. Час вказано місцевий.

Перевізник в перші два тижні лютого продає квитки по $179 в обидва боки.

Alitalia є найбільшим італійським авіаперевізником, Compagnia Aerea Italiana (CAI) володіє 51% акцій авіакомпанії, ще 49% належить еміратській Etihad Airways.