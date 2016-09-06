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Ханно Певкур

Новим головою естонської Партії реформ став колишній глава МВС цієї країни Ханно Певкур, який критикував безвізовий режим з Росією

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії 7 січня.

За Певкура віддали свої голоси 1048 членів партії, за його суперника, голову парламентської фракції Партії реформ Крістена Міхала - 635.

Попередній лідер Партії реформ Тааві Рийвас подав у відставку в грудні. Раніше Рийвас полишив пост прем'єр-міністра Естонії після того, як 9 листопада парламент висловив йому вотум недовіри. Нову правлячу коаліцію очолила Центристська партія.

Партія реформ - найбільша парламентська партія Естонія, вона контролює 30 місць 101-місцевого парламенту (Рійгікогу)

Будучи на посаді міністра внутрішніх справ Ханно Певкур коментував ідею про безвізовий режим з Росією так: це нерозумно і немислимо.

«З огляду на дії Росії в Україні, де безвізову зону в лапках створили військовим шляхом, наше головне завдання - зміцнювати кордони Естонії і не займатися випадковими думками про безвізовий режим».



Певкур тоді зазначав, що певним групам вільна зона дала б різні можливості, але зважаючи на теперішню поведінку Росії, він не бачить такої можливості.



Раніше політик також коментував будівництво високотехнологічного кордону із Росією. Його орієнтовна вартість перевищить 70 млн євро. «Наша мета - завершити будівництво прикордонної інфраструктури до 100-річчя Естонської республіки, яка буде відзначатися в 2018 році», - уточнив міністр. За його словами, у 2016 році на будівельні роботи в східній прикордонній зоні було виділено понад 20 млн євро, у наступні роки витратять ще 50 млн євро. Певкур підкреслював, що естонській владі у майбутні роки також необхідно розширити присутність військового контингенту на кордоні з Росією.