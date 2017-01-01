Найдорожчі в історії сережки «пішли з молотка» за $57,4 млн

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Дорогоцінні сережки

Придбав сережки покупець із Азії

На аукціоні Sotheby’s в Женеві були продані найдорожчі сережки в історії.

Сережки з діамантами «Аполлон» і «Артеміда», виставлені на торги окремими лотами, пішли з молотка за $57,4 млн.

Придбав їх один і той самий покупець із Азії, який побажав залишитися невідомим.

Попередній рекорд був встановлений зовсім недавно – на листопадовому аукціоні Christie’s сережки «Дзеркало кохання» (Miroir de l’amour) пішли за 17,7 млн доларів, повідомляє агентство Bloomberg.

Алмази, видобуті в ПАР, були дуже схожі, але «Аполлон» - блакитний камінь грушоподібного огранювання вагою в 14,54 карата, а «Артеміда» - 16-каратний рожевий.

Кольорові діаманти такої якості унікальні, однак блакитне забарвлення зустрічається лише у 0,1% натуральних алмазів.

Покупець перейменував обидва камені: блакитний отримав назву «Пам’ять про осінні листки», рожевий – «Марення про осінні листки», додає AP.

Сережки були головними лотами на женевському аукціоні дорогоцінного каміння Sotheby’s.

Джерело: Європейська правда