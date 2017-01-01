Найєм пояснив, в чому різниця між Яценюком і Гройсманом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк

Найєм вважає, що у Гройсмана немає самостійного політичного майбутнього

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм вважає, що президент Петро Порошенко не збирається міняти прем’єра. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Не відчуваю якогось бажання змінити Гройсмана. В усі ці чутки, що Луценко може стати прем'єром, я не вірю… Та й навіщо Порошенку робити Луценка прем’єром? Зараз є нейтральний Гройсман, а ставити замість нього людину, яка має за собою багато негативу, – кепська історія», - зазначив Найєм.

На його думку, у Гройсмана немає самостійного політичного майбутнього. «Взагалі, думаю, що у Гройсмана є великі проблеми. Пропозиція очолити «Солідарність» – це такий політичний тролінг. Якщо він її очолює, то стає номером два в неіснуючій партії, в якій він не є акціонером, повністю прив'язується до Петра Олексійовича і на якийсь час закриває собі майбутнє взагалі. Бо зрозуміло, що від імені БПП переговори вестиме президент», - сказав Найєм.

За його словами, зараз Гройсман дуже близький до групи Авакова–Яценюка. «У них дещо більше, ніж партнерські відносини. Якийсь час вони його підтримували. І не секрет ні для кого, що Яценюк допомагає Гройсману», - зазначив нардеп.

Але, зауважив він, «Гройсман не дружитиме проти Петра Олексійовича з цією групою». «Гадаю, він вирішив – треба перемовчати. Він так виходив з усіх скандалів. Уже рік скоро – він не потрапив на жодну «міну». Хоча зрозуміло, що і Порошенко поки що не починав проти нього війну», - сказав Найєм.

Він розповів, у чому різниця між Яценюком і Гройсманом. За його словами, вона полягає в тому, що Яценюк напряму спілкувався з олігархами. «Гройсман спілкується, але у нього немає довготривалих відносин з цими людьми – ані з Коломойським, ані з Ахметовим», - зазначив нардеп.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»