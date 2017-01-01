Найєм розказав, як потрапив у список БПП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мустафа Найєм

За словами депутата, сам запропонував себе до списку партії

Народний депутат від фракції БПП Мустафа Найєм заявив, що на виборах до парламенту у 2014 році сам запропонував себе у список партії. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«До мене не приходив Порошенко із пропозиціями, а ми самі запропонували себе до списку», - сказав він, говорячи про необхідність ширшого представлення нових облич у владі. За його словами, для політиків старої генерації не є характерним намагання залучення самостійних людей у державне управління.

«Я вважаю, що головна помилка була в тому, що за три роки ми не створили нових людей. Це проблема не моя, а якраз Петра Порошенка, Арсенія Яценюка і тих людей, які не побудували великої лави запасних. Бо ставили в стійло і відсікали всіх, хто був більш-менш незалежним і хотів щось робити … Державна система працює так, що будь-яка незалежна людина в ній є загрозою для того, хто не хоче жити за правилами», - сказав він.

Нагадаємо, дострокові вибори до парламенту відбулись 26 жовтня 2014 року. Мустафа Найєм займав 20 місце у виборчому списку партії Блок Петра Порошенка «Солідарність».