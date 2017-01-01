Найнижча мінімалка в Євросоюзі перевищує мінімалку в Україні більше, ніж в два рази

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Найвища мінімальна місячна зарплата в ЄС майже вдесятеро перевищує найнижчу

Найвищою серед країни ЄС мінімальна зарплата є в Люксембурзі, вона становить 1999 євро

Eurostat опублікував дані про рівень мінімальної заробітної плати у різних країнах Євросоюзу.

За даними Eurostat, станом на 1 січня 2017 року мінімальна місячна зарплата була встановлена у 22 країнах ЄС, пише «Інтерфакс-Україна».

Найнижчою мінімалка виявилась у Болгарії (235 євро), Румунії (275 євро), у Латвії та Литві вона становить 380 євро в місяць.

Менше 500 євро в місяць заробляють також у Чехії (407 євро), Угорщини (412 євро), Хорватії (433 євро), Словаччині (435 євро), Польщі (453 євро) та Естонії (470 євро).

Натомість найвищою серед країни ЄС мінімальна зарплата є в Люксембурзі, вона становить 1999 євро.

Трохи менше заробляють в Ірландії (1563 євро), Нідерландах (1552 євро), Бельгії (1532 євро) та Німеччині (1498 євро).

Що цікаво, найвища мінімальна місячна зарплата в ЄС майже вдесятеро перевищує найнижчу.

В Австрії, Данії, Італії, Фінляндії, Швеції та на Кіпрі держава не встановлює мінімальну зарплату.