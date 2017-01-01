Найзлісніші нардепи-прогульники лютого. Список

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Найгірше ходили на роботу депутати «Відродження»

Вісім нардепів пропустили всі засідання Верховної Ради в лютому. Найгірше ходили на роботу депутати «Відродження». Найкраща відвідуваність за лютий – у «Батьківщини». Громадський рух «Чесно» проаналізував відвідуваність народних депутатів за лютий 2017 року.

У лютому Верховна Рада працювала у сесійній залі вісім днів і провела 12 пленарних засідань. За цей час жодного разу не реєструвалися і не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради:

Євген Бакулін (Опозиційний блок) – фігурант антикорупційних розслідувань; Дмитро Добкін (Опозиційний блок) – найбільший прогульник в Аграрному комітеті; Олег Купрієнко (РПЛ), заступник голови Регламентного комітету ВРУ. Нардеп мав би слідкувати за депутатською дисципліною, але раніше був спійманий на кнопкодавстві; Олександр Онищенко («Воля народу») – нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від кримінального переслідування щодо розкрадання майна «Укргазвидобування»; Іван Балога (позафракційний) – один із закарпатського «клану Балог»; Костянтин Жеваго (позафракційний), який був на 13-му місці у списку Forbes; Андрій Білецький (позафракційний), який прийшов на сесійне засідання один раз за все восьме скликання ВРУ; Сергій Клюєв (позафракційний), якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

У середньому за фракцією найкраще відвідували депутати «Батьківщини», найгірше – депутати групи «Відродження».

Зауважимо, що навіть 100-процентного прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати «недоторканних», – позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера з вересня 2016 року прогульників також час від часу публікують у газеті «Голос України».

Нагадаємо, згідно з аналізом громадського руху «Чесно» 100% засідань Верховної Ради у 2016 році відвідали всього 13 депутатів. Ще 21 депутат не з’являвся на роботі з поважних причин, а ще двоє жодного разу не були у сесійній залі.