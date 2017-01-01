Назад у СРСР. У Росії знову з'являться продовольчі картки

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Власники карток зможуть купувати тільки товари певної категорії, переважно такі, що швидко псуються

Міністерство фінансів РФ дало принципову згоду на реалізацію програми продовольчої допомоги малозабезпеченим. Про це повідомив міністр промисловості і торгівлі Денис Мантуров, пише ТАСС.

За його словами, міністр фінансів РФ Антон Силуанов принципово підтримав програму продовольчої допомоги. «Що стосується джерел (фінансування) - ми з мінфіном поки працюємо», - додав Мантуров і нагадав, що програма може бути запущена не раніше наступного року.

Програма адресної продовольчої допомоги розрахована на малозабезпечених росіян, які не можуть дозволити собі «купувати свіже охолоджене м'ясо, свіжу охолоджену рибу, свіжі овочі». Таким чином, власники карток зможуть купувати тільки товари певної категорії, переважно такі, що швидко псуються.

Дія програми буде поширюватися тільки на продукцію вітчизняних виробників і стане одним із заходів зі стимулювання попиту на їхні товари. Як пояснювали в Мінпромторгу, карти продовольчої допомоги малозабезпеченим дозволять купувати практично будь-які російські продукти харчування, крім алкоголю і тютюну.

Щомісяця на карту будуть зараховуватися бали, які можна буде витратити на необхідний набір продуктів. При цьому бали, не витрачені протягом місяця, будуть згоряти. З карти неможливо буде зняти кошти, але її можна буде поповнювати.