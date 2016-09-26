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    НАЗК передало до Антикорупційного бюро матеріали на суддю через е-декларацію

    • Вчора, 05:19
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    Невчасна подача е-декларації передбачає штраф, а у випадку значної затримки – кримінальну відповідальність

    Нацагентство з питань запобігання корупції направило до НАБУ матеріали щодо можливого вчинення суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області кримінального правопорушення у зв’язку з відсутністю е-декларації за 2015 рік у Єдиному держреєстрі декларацій.

    Про це у НАЗК повідомили 4 січня. 

    «Зазначені матеріали направлені для прийняття рішення відповідно до ст.214 КПК України та внесення даних до ЄРДР», – повідомили у НАЗК.

    Також у Нацагентстві додали, що відповідно до законодавства, НАЗК листом від 23 листопада повідомляло суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області про необхідність подати декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій.

    «Але станом на 1 січня 2017 року зазначена декларація у Єдиному державному реєстрі декларації відсутня», – зауважили у відомстві.

    Як відомо, невчасна подача е-декларації передбачає штраф, а у випадку значної затримки – кримінальну відповідальність. 

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