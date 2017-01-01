НАЗК перевіряє декларації Порошенка та Гройсмана — заступник глави відомства

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Загалом на сьогодні НАЗК здійснили перевірку близько 3 тисяч суб'єктів декларування.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку електронних декларацій вищого керівництва держави та низки посадовців.

Про це в ефірі телеканалу Інтер повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«Ми розпочали перевірку президента України, прем'єр-міністра, віце-прем'єра, всіх міністрів. Також ми розпочали перевірку за повідомленням ЗМІ і громадських організацій, а також за повідомленням громадян, — прокурорів, народних депутатів, суддів та інших представників державної влади», — сказав він.

Також Радецький зауважив, що через технічні труднощі, а саме — відсутність доступу до реєстрів для автоматичної перевірки декларацій, подані документи перевіряються вибірково та повільно.

«Загалом на сьогодні ми здійснили перевірку близько 3 тисяч суб'єктів декларування. Звичайно, це не та цифра, яку суспільство хоче чути і бачити. Але я хочу зазначити, причина полягає у самій організації забезпечення реєстру — 4-го і 5-го блоку, які б дозволили автоматично перевіряти всі декларації», — сказав він.

За його словами, після цієї перевірки до 10 документів передали в НАБУ, близько 17 протоколів передані до суду, а також у кільках випадках визнані адміністративні правопорушення — декларанти притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.