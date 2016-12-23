НАЗК поділило між партіями кошти з бюджету. Кому скільки дісталося?

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Бюджетне фінансування партій

Цього року Опозиційний блок не відмовився від бюджетних коштів

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році. Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці в Facebook.

«Відповідним рішенням передбачається надання: «НФ» – 113 млн 753,5 тис. грн, «Блоку Порошенка» -112 млн 103,6 тис. грн, «Самопомочі» – 56 млн 394,56 тис. грн, «Опозиційному блоку» – 48 млн 467,7 тис. грн, РПЛ - 38 млн 257,9 тис. грн, «Батьківщині» - 29 млн 182,2 тис. грн», - написала вона.

Корчак повідомила, що Об'єднанню «Самопоміч» за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. грн.

«Тим, у кого виникають питання по Опоблоку, який у 2016 році відмовився від державного фінансування. На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування», - зазначила вона.