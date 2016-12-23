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    НАЗК поділило між партіями кошти з бюджету. Кому скільки дісталося?

    • Сьогодні, 20:09
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    Бюджетне фінансування партій
    Бюджетне фінансування партій

    Цього року Опозиційний блок не відмовився від бюджетних коштів

    Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році. Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці в Facebook.

    «Відповідним рішенням передбачається надання: «НФ» – 113 млн 753,5 тис. грн, «Блоку Порошенка» -112 млн 103,6 тис. грн, «Самопомочі» – 56 млн 394,56 тис. грн, «Опозиційному блоку» – 48 млн 467,7 тис. грн, РПЛ - 38 млн 257,9 тис. грн, «Батьківщині» - 29 млн 182,2 тис. грн», - написала вона.

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    Корчак повідомила, що Об'єднанню «Самопоміч» за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. грн.

    «Тим, у кого виникають питання по Опоблоку, який у 2016 році відмовився від державного фінансування. На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування», - зазначила вона.

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