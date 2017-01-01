НАЗК повністю перевірить декларації семи нардепів і двох прокурорів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НАЗК повідомляє про 20 відмов у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких 7 народних депутатів.

Таке рішення було ухвалено на засіданні НАЗК, інформує у середу прес-служба відомства.

«Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 7 народних депутатів України, прокурора Київської прокуратури, військового прокурора сил АТО, колишнього судді та співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем ухвалення відповідного рішення, зазначили у НАЗК.

Крім того, НАЗК повідомляє про 20 відмов у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.

У відомстві нагадали, що відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підставами для відмови у проведенні повної перевірки декларації є:

- з отриманої інформації неможливо встановити особу суб’єкта декларування або ідентифікувати конкретну декларацію, або відповідна інформація не містить фактичних даних, що можуть бути перевірені;

- в отриманій інформації містяться твердження про недостовірність відомостей у декларації без будь-яких пояснень невідповідності таких відомостей дійсності;

- відповідність дійсності відомостей, щодо недостовірності яких одержано інформацію, встановлено раніше.