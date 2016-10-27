НАЗК прийняли зміни та покращення до здійснення декларування

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Доопрацьовані порядки прийняті сьогодні на засіданні

Оновлені Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування та Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування готуються до юстування.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

Зазначається, що доопрацьовані порядки прийняті сьогодні на засіданні.

«Від себе додам, що процес вдосконалення не знає меж, і тільки досвід і час можуть внести корективи, які відповідатимуть в повній мірі українським реаліям, людському ресурсу та технічним можливостям. Згодом ми побачимо, наскільки коректними були зауваження та необхідними внесені зміни. І чи потребуватиме Національне агентство відведених 180 днів для проведення перевірки, чи ні», — зауважила Корчак.