  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    НАЗК продовжило термін перевірки декларацій президента та прем'єра за 2015 рік

    • Сьогодні, 16:49
    • Розсилка
    Наталія Корчак
    Фото: 112.ua
    Наталія Корчак

    Документи перевірятимуть ще майже місяць

    Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило термін перевірки електронних декларацій за 2015 рік президента України, прем'єр-міністра України та членів уряду на 30 днів. Про це повідомила на брифінгу голова НАЗК Наталія Корчак.

    «Ми не почули відповідь (про результати проведення першої перевірки топ-чиновників - «Главком»)», -сказала Корчак.

    Голова НАЗК додала, що не отримала відповідь від Руслана Радецького про те, чи звертався він до суду щодо отримання доступу до банківської таємниці - банківських рахунків чиновників.

    За словами Корчак, НАЗК продовжило перевірку про продовження перевірки декларацій топ-чиновників першої хвилі ще на 30 днів. Зокрема, мова йде про е-декларації 20 високопосадовців.

    Адміністрація Президента декларація документи НАЗК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ