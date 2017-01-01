НАЗК продовжило термін перевірки декларацій президента та прем'єра за 2015 рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 112.ua Наталія Корчак

Документи перевірятимуть ще майже місяць

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило термін перевірки електронних декларацій за 2015 рік президента України, прем'єр-міністра України та членів уряду на 30 днів. Про це повідомила на брифінгу голова НАЗК Наталія Корчак.

«Ми не почули відповідь (про результати проведення першої перевірки топ-чиновників - «Главком»)», -сказала Корчак.

Голова НАЗК додала, що не отримала відповідь від Руслана Радецького про те, чи звертався він до суду щодо отримання доступу до банківської таємниці - банківських рахунків чиновників.

За словами Корчак, НАЗК продовжило перевірку про продовження перевірки декларацій топ-чиновників першої хвилі ще на 30 днів. Зокрема, мова йде про е-декларації 20 високопосадовців.