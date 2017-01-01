НАЗК запустило онлайн-курс «Як подати е-декларацію»

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З 1 січня по 31 березня триває другий етап е-декларування

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Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Програмою розвитку ООН в Україні запустили онлайн-курс «Як подати е-декларацію

Про це заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

«З 1 січня по 31 березня триває другий етап е-декларування, коли система працює для всіх суб'єктів декларування, для всіх видів декларацій за 2016 рік. На другому етапі сотні тисяч державних службовців та керівний склад юридичних осіб публічного права мають вперше подати електронні декларації. Враховуючи, що форма декларацій є доволі складною, суб'єктам декларування важливо ретельно підійти до ознайомлення з її формою. Саме тому ми спільно з ПРОООН підготували онлайн-семінар, яким чином заповнювати декларацію», - сказав Радецький.

Як розповів представник ПРООН Ігор Гоцуляк, користувачі онлайн-курсу дізнаються, хто має подавати е-декларації, що і як має декларуватися. Також надається детальна інформація про кожен із розділів декларації. Розділи в онлайн-курсі наведені у відповідності до розділів самої е-декларації. Тому користувач може обрати саме той розділ, який викликає у нього питання. В розділах демонструється відео роботи в самій системі – це приклад заповнення е-декларації.

«Ця система запускається відсьогодні. Набути практичних знань щодо е-декларування можна на популярній українській платформі масових безкоштовних онлайн-курсів «Прометеус». Матеріали також будуть доступні на сайті НАЗК та офіційному каналі YouTube», - повідомив Гоцуляк.