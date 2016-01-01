Названо найбільш проблемні ділянки українського кордону

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На кожній ділянці кордону – свої характерні порушення

На кожній ділянці державного кордону України існують характерні, притаманні лише цій території, види порушень. Про це розповів голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, пише «Голос України».

«Візьмімо східну ділянку: Харківська і Сумська області. Для них характерні незаконна міграція, переміщення товарів народного споживання (автозапчастин, продуктів харчування тощо). У межах Біловодського району Луганської області – переміщення паливно-мастильних матеріалів, великої рогатої худоби тощо», – зазначив він.

За словами Назаренка, що стосується північної ділянки, то найбільш характерним є переміщення паливно-мастильних матеріалів, великої рогатої худоби тощо. «Північна ділянка – це кордон із Білоруссю, найбільш характерним є переміщення до нашої країни цигарок білоруського виробництва, а з нашої держави – м'ясної продукції», – додав він.

Глава Держприкордонслужби також розповів, що для західної ділянки кордону характерна незаконна міграція, незаконне переміщення товарів, зокрема контрабанда сигарет та бурштину. «Водночас за останніх два роки міграційні потоки в нашій державі значно знизилися. І, за оцінкою іноземних експертів, український кордон не є загрозливим із точки зору незаконної міграції. А відсоток нелегалів з України є незначним порівняно з кількістю тих, що затримуються в країнах ЄС», – додав він.

Для південної ділянки, каже Наразенко, найбільш характерне незаконне переміщення товарів (у першу чергу цигарок і спирту). Насамперед це стосується придністровського сегмента українсько-молдовського кордону. «І стабільно напруженою залишається ситуація як на лінії розмежування, так і на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом», – додав він.

Як раніше повідомлялося, на Закарпатті побудують новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною «Дийда – Берегдароц».