Названо імена злісних нардепів-прогульників (список)

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Народні депутати

У списку 49 нардепів, які є лідерами за кількістю пропущених засідань та голосувань у Раді

Комітет виборців України закликає представників ЗМІ бойкотувати народних депутатів, які саботують роботу в парламенті. Зокрема, не відвідують засідання Верховної Ради та демонстративно не голосують.

Відповідно до дослідження КВУ, цьогоріч дев’ятеро народних депутатів пропустили близько 90% засідань Верховної Ради. Це Євген Мураєв, Семен Семенченко, Андрій Білецький, Ігор Шкіря, Дмиьро Ярош, Євген Бакулін, Михайло Добкін та Олександр Онищенко і Сергій Клюєв. Інформація за даними письмової реєстрації.

Частина депутатів формально були присутні на пленарних засіданнях Ради, але систематично ігнорували голосування. Так, з початку 2017 року 49 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань в Раді. Серед них такі відомі політики як Володимир Парасюк, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Олександр Вілкул, Дмитро Добкін, Нестор Шуфрич, Вадим Новинський, Наталія Королевська.

Попри ігнорування парламентської роботи, вказані народні депутати були надактивні в медійній площині, зазначає КВУ.

Комітет надає перелік депутатів, які є лідерами за кількістю пропущених засідань та голосувань у ВР:

1. Артеменко А.В.

2. Бакулін Є.М.

3. Бахтеєва Т.Д.

4. Березкін С.С.

5. Білецький А.Є.

6. Бобов Г.Б.

7. Богуслаєв В.О.

8. Бойко Ю.А.

9. Бондар В.В.

10. Вілкул О.Ю.

11. Гіршфельд А.М.

12. Дейдей Є.С.

13. Деркач А.Л.

14. Дзензерський Д.В.

15. Добкін Д.М.

16. Добкін М.М.

17. Жеваго К.В.

18. Звягільський Ю.Л.

19. Зубик В.В.

20. Кацуба В.М.

21. Ківалов С.В.

22. Клімов Л.М.

23. Корнацький А.О.

24. Королевська Н.Ю.

25. Ларін С.М.

26. Льовочкін С.В.

27. Льовочкіна Ю.В.

28. Мартиняк С.В.

29. Матвійчук Е.Л.

30. Мирний І.М.

31. Мураєв Є.В.

32. Ничипоренко В.М.

33. Новинський В.В.

34. Омельянович Д.С.

35. Парасюк В.З.

36. Писаренко В.В.

37. Поплавський М.М.

38. Пресман О.С.

39. Рабінович В.З.

40. Святаш Д.В.

41. Семенченко С.І.

42. Солод Ю.В.

43. Фурсін І.Г.

44. Хомутиннік В.Ю.

45. Чепинога В.М.

46. Шенцев Д.О.

47. Шкіря І.М.

48. Шуфрич Н.І.

49. Ярош Д.А.