«Не пити, не курити і ніякої еротики»: Жириновський знову відзначився емоційною промовою

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Володимир Жириновський

Одіозний політик розкрив студентам секрет успішного навчання

Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський з трибуни Держдуми закликав студентів РФ не пити, не курити та не захоплюватися еротикою, пише Life.ru.

Зазначається, що політик сказав про це, вітаючи учнів із Тетяниним днем, який також вважається Днем студента.

«Сьогодні День студента. Бажаю студентам МДУ (Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова), щоб ніхто не пив, ніхто не курив, і ніякої еротики! Як в ЛДПР – ніхто не п’є, не курить, ніякої еротики. Звільнитися від цих трьох вад – і набагато життя стане кращим», – заявив політик.

Як повідомлялося, раніше Жириновський визнав Крим українським.