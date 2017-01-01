Небезпечна гра: «Синій кит» доплив до Іспанії
- Сьогодні, 11:32
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У Барселоні зафіксували спробу самогубства підлітка
В іспанській Барселоні госпіталізували 15-річну дівчину після того, як вона почала жахливу і смертельно небезпечну гру «Синій кит». Про це повідомила іспанська радіостанція Cadena SER.
Відомо, що дівчина хотіла кинутися під швидкісний поїзд за наказом «куратора» гри. Про її наміри вчасно дізналися родичі і вирушили на порятунок. Зараз неповнолітня іспанка знаходиться в психіатрії. У клініці дівчина розповіла, що занурилася в гру і виконувала всі накази.
Вона також встигла порізати собі руки. Відзначається, що цей випадок став першим в Іспанії, коли дитину намагалися довести до суїциду через «групу смерті» в соцмережі.
У виданні відзначили, що «Синій кит» поширений у Східній Європі, а також згадали про самогубства і десятки спроб в Росії останнім часом.
Нагадаємо, «Синій кит» дістався Бразилії та Великобританії.