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    Небезпечна гра: «Синій кит» доплив до Іспанії

    • Сьогодні, 11:32
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    У Барселоні зафіксували спробу самогубства підлітка

    В іспанській Барселоні госпіталізували 15-річну дівчину після того, як вона почала жахливу і смертельно небезпечну гру  «Синій кит». Про це повідомила іспанська радіостанція Cadena SER.

    Відомо, що дівчина хотіла кинутися під швидкісний поїзд за наказом «куратора» гри. Про її наміри вчасно дізналися родичі і вирушили на порятунок. Зараз неповнолітня іспанка знаходиться в психіатрії. У клініці дівчина розповіла, що занурилася в гру і виконувала всі накази.

    Вона також встигла порізати собі руки. Відзначається, що цей випадок став першим в Іспанії, коли дитину намагалися довести до суїциду через «групу смерті» в соцмережі.

    У виданні відзначили, що «Синій кит» поширений у Східній Європі, а також згадали про самогубства і десятки спроб в Росії останнім часом.

    Нагадаємо, «Синій кит» дістався Бразилії та Великобританії.

     

     

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