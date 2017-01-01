Нетверезий киянин поцупив водовоз, щоб покатати брата

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У Києві вкрали водовоз Фото: поліція Києва

Свої дії хлопець пояснив тим, що напередодні вживав спиртні напої та вирішив покатати на водовозі свого двоюрідного брата

Столичні правоохоронці затримали хлопця, який викрав водовоз. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Водій МАЗу став свідком дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки. Щоби надати пояснення поліцейським, чоловік зупинився та вийшов із автівки. У цей час 23-річний хлопець проник у салон та, скориставшись залишеними у замку запалення ключами, заволодів комунальним транспортом.

Проте вже у Голосіївському районі столиці його помітили та затримали працівники поліції. Для з’ясування обставин автокрадія доставили до Печерського управління поліції, а транспортний засіб повернули власнику.

Свої дії хлопець пояснив тим, що напередодні вживав спиртні напої та вирішив покатати на водовозі свого двоюрідного брата. У скоєному повністю зізнався.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



