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    Нетверезий киянин поцупив водовоз, щоб покатати брата

    • Сьогодні, 17:13
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    <p>У Києві вкрали водовоз</p> <p>Фото: поліція Києва</p>

    У Києві вкрали водовоз

    Фото: поліція Києва

    Свої дії хлопець пояснив тим, що напередодні вживав спиртні напої та вирішив покатати на водовозі свого двоюрідного брата

    Столичні правоохоронці затримали хлопця, який викрав водовоз. Про це  повідомили у прес-службі поліції Києва.

    Водій МАЗу став свідком дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки. Щоби надати пояснення поліцейським, чоловік зупинився та вийшов із автівки. У цей час 23-річний хлопець проник у салон та, скориставшись залишеними у замку запалення ключами, заволодів комунальним транспортом.

    Проте вже у Голосіївському районі столиці його помітили та затримали працівники поліції. Для з’ясування обставин автокрадія доставили до Печерського управління поліції, а транспортний засіб повернули власнику.

    Свої дії хлопець пояснив тим, що напередодні вживав спиртні напої та вирішив покатати на водовозі свого двоюрідного брата. У скоєному повністю зізнався.

    За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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    Нетверезий киянин поцупив водовоз, щоб покатати брата
    Нетверезий киянин поцупив водовоз, щоб покатати брата
    Нетверезий киянин поцупив водовоз, щоб покатати брата


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