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    Невідомі на Закарпатті розстріляли бізнесмена

    • Сьогодні, 13:35
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    Напад стався коли чоловік разом з дружиною йшли до своєї автівки

    У місті Тячів Закарпатської області невідомі розстріляли бізнесмена. Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net.

    Вбивство сталося вдень 22 травня.

    Невідомі на Mercedes Е220 вистрілили в чоловіка 1978 року народження, коли він разом з дружиною йшов до своєї машини.

    Бізнесмен дістав поранення черевної порожнини. Він помер у лікарні.

    Повідомляється, що на території області введено план «Сирена». Видання пише, розшукуване авто було знайдено спаленим, а саме вбивство сталося у дворі по вулиці Незалежності за 400 метрів від відділення поліції.

    Джерела Mukachevo.net у правоохоронних органах повідомили, що вбитий підприємець має кримінальне минуле.

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