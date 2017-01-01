Невідомі на Закарпатті розстріляли бізнесмена
- Сьогодні, 13:35
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Напад стався коли чоловік разом з дружиною йшли до своєї автівки
У місті Тячів Закарпатської області невідомі розстріляли бізнесмена. Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net.
Вбивство сталося вдень 22 травня.
Невідомі на Mercedes Е220 вистрілили в чоловіка 1978 року народження, коли він разом з дружиною йшов до своєї машини.
Бізнесмен дістав поранення черевної порожнини. Він помер у лікарні.
Повідомляється, що на території області введено план «Сирена». Видання пише, розшукуване авто було знайдено спаленим, а саме вбивство сталося у дворі по вулиці Незалежності за 400 метрів від відділення поліції.
Джерела Mukachevo.net у правоохоронних органах повідомили, що вбитий підприємець має кримінальне минуле.