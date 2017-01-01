Невідомі на Закарпатті розстріляли бізнесмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напад стався коли чоловік разом з дружиною йшли до своєї автівки

У місті Тячів Закарпатської області невідомі розстріляли бізнесмена. Про це повідомляє місцеве видання Мukachevo.net.

Вбивство сталося вдень 22 травня.

Невідомі на Mercedes Е220 вистрілили в чоловіка 1978 року народження, коли він разом з дружиною йшов до своєї машини.

Бізнесмен дістав поранення черевної порожнини. Він помер у лікарні.

Повідомляється, що на території області введено план «Сирена». Видання пише, розшукуване авто було знайдено спаленим, а саме вбивство сталося у дворі по вулиці Незалежності за 400 метрів від відділення поліції.

Джерела Mukachevo.net у правоохоронних органах повідомили, що вбитий підприємець має кримінальне минуле.