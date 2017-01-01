Неймар може перейти до «Манчестер Юнайтед»
- Сьогодні, 13:15
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Фото: архів
За каталонський клуб 25-річний бразилець виступає з 2013 року.
Нападник «Барселони» може замінити Златана Ібрагімовича
Нападник «Барселони» Неймар може перейти до «Манчестер Юнайтед», якщо клуб використає опцію в його контракті і заплатить за трансфер 200 млн євро. Про це пише Daily Record.
Раніше повідомлялося, що «дияволи» в міжсезонні збираються вчинити дорогі покупки в групу атаки із-за вірогідного відходу з команди Вейна Руні і Златана Ібрагімовича.
Нагадаємо, за каталонський клуб 25-річний бразилець Неймар виступає з 2013 року.