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    Неймар може перейти до «Манчестер Юнайтед»

    • Сьогодні, 13:15
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    За каталонський клуб 25-річний бразилець виступає з 2013 року.
    Фото: архів
    За каталонський клуб 25-річний бразилець виступає з 2013 року.

    Нападник «Барселони» може замінити Златана Ібрагімовича

    Нападник «Барселони» Неймар може перейти до «Манчестер Юнайтед», якщо клуб використає опцію в його контракті і заплатить за трансфер 200 млн євро. Про це пише Daily Record.

    Раніше повідомлялося, що «дияволи» в міжсезонні збираються вчинити дорогі покупки в групу атаки із-за вірогідного відходу з команди Вейна Руні і Златана Ібрагімовича.

    Нагадаємо, за каталонський клуб 25-річний бразилець Неймар виступає з 2013 року.

    футбол Іспанія Бразилія
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