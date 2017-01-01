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Фото: архів За каталонський клуб 25-річний бразилець виступає з 2013 року.

Нападник «Барселони» може замінити Златана Ібрагімовича

Нападник «Барселони» Неймар може перейти до «Манчестер Юнайтед», якщо клуб використає опцію в його контракті і заплатить за трансфер 200 млн євро. Про це пише Daily Record.

Раніше повідомлялося, що «дияволи» в міжсезонні збираються вчинити дорогі покупки в групу атаки із-за вірогідного відходу з команди Вейна Руні і Златана Ібрагімовича.

Нагадаємо, за каталонський клуб 25-річний бразилець Неймар виступає з 2013 року.